Due appuntamenti con il cineforum “Ezechiele 25,17“

Prosegue la 26ª stagione del Cineforum Ezechiele 25,17 con un doppio appuntamento. Stasera alle 21.15 al cinema Astra sarà proiettata la versione restaurata di “Carrie - Lo sguardo di Satana“ con Sissy Spacek e John Travolta. ll colore rosso invade spesso le inquadrature di Carrie, il cult firmato Brian De Palma che ha consacrato la fortuna cinematografica di Stephen King. Adattando il primo romanzo del grande maestro della narrativa horror nordamericana, il più ‘tecnico’, teorico, citazionista dei registi della new Hollywood costruisce una perfetta e barocca macchina del terrore, in cui il sangue diviene mezzo, simbolo e infine conseguenza di una maturazione adolescenziale mai così spietata. La proiezione è riservata ai soci.

Secondo appuntamento, venerdì 25 ottobre alle 21 al Cinema Artè di Capannori con la proiezione della versione restaurata di “8 1/2“ capolavoro assoluto firmato da Federico Fellini con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale. In questo caso la proiezione è aperta a tutti. Biglietto intero 8 euro, ridotto 6 euro per soci del Cineforum, anziani over 65 anni e bambini nati fino a tutto il 2013.