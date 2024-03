Due anni di Pardini. Stasera lo speciale de La Pisaniana con sindaco e assessori

La Lucca di Mario Pardini tra sport , lavori pubblici, cultura e commercio è al centro della puntata de “La Pisaniana” che andrà in onda stasera alle 21 su 50Canale. La trasmissione televisiva regionale prodotta dal “Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei” e dal suo vulcanico presidente Massimo Balzi, torna tra le Mura lucchesi per un tour guidato dallo stesso sindaco.

Mario Pardini aprirà le porte del suo ufficio alla conduttrice, la giornalista Carlotta Romualdi, facendo così entrare anche i telespettatori a Palazzo Orsetti. Qui si parlerà, da subito, del ruolo dello sport nella promozione della città, con particolare enfasi sul Giro d’Italia con l’arrivo della tappa dell’8 maggio e numerosissimi altri eventi sportivi in programma nei prossimi mesi. Interverranno sui diversi aspetti del legame tra Lucca e lo sport anche l’assessore Fabio Barsanti, che ha appunto la delega allo sport, Pierluigi Castellani, presidente della Federazione Ciclismo per la provincia di Lucca e Sergio Martinelli, presidente dell’Atletica Virtus Lucca.

Lavori pubblici e restauro urbano saranno protagonisti, subito dopo. L’amministrazione comunale è impegnata nella riqualificazione di piazze e strade della città per migliorarne l’aspetto estetico e la fruibilità da parte dei cittadini e dei turisti. L’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani interverrà in trasmissione per uno dei progetti più importanti: un nuovo e più funzionale Palazzetto dello Sport. Anzi due. Un’arena polivalente da 4.650 persone a sedere per le manifestazioni sportive e fino a 6.000 per concerti, e un palazzo adiacente da mille spettatori. Numerosi anche gli interventi di restauro e di manutenzione di edifici storici e monumenti in questi primi mesi del 2024.

Dalla terrazza della redazione lucchese de La Nazione in piazza del Giglio, il sindaco Pardini mostrerà i recenti lavori di riqualificazione della prospicente piazza e il restauro della facciata del Teatro del Giglio, che tornerà al suo antico splendore con il colore originario “verde lorena”.

Commercio e mobilità saranno al centro della seconda parte della Pisaniana, direttamente dal vivace mercato di Ponte a Moriano. Un focus dunque sul ruolo del commercio nelle frazioni e nei mercati di periferia, ma anche su un nuovo concetto di mobilità. Più sostenibile e innovativa. Qui, accanto al sindaco, interverranno: Paola Granucci, assessore al commercio, che presenterà il lavoro dell’amministrazione comunale per la salvaguardia della rete delle piccole attività commerciali, penalizzate negli ultimi decenni dalla grande distribuzione; l’assessore al turismo e alla mobilità Remo Santini che punterà invece sullo sviluppo di progetti per l’ampliamento dei collegamenti fra Lucca, la sua Piana, le sue 80 frazioni e le aree di interscambio e un intervento che miri ad un miglioramento della logistica urbana delle merci.

E poi l’obiettivo è quello di incentivare l’uso della bicicletta attraverso nuovi sistemi tecnologici. A questo proposito interverrà Michele Peduto, City Manager di RideMovi, con i suoi progetti di mobilità sostenibile che dopo varie città italiane arrivano anche a Lucca. Da Borgo a Mozzano, una periferia al confine con la Garfagnana, la trasmissione si trasferirà al lato opposto, al Castello di Nozzano, per esplorare il legame tra cultura, musica, cinema e turismo. Nicola Lucchesi, Amministratore Unico di Lucca Crea, racconterà il progetto del Museo del Fumetto; Nicola Borrelli, fondatore e presidente del Lucca Film Festival, il più importante festival cinematografico in Toscana, racconterà come si è arrivati a portare il regista Peter Greenaway a Lucca per il film con Dustin Hoffman che viene girato proprio in questi giorni.