Due addetti alla reception in un albergo a 4 stelle

2 addetti alle reception. Resort 4 stelle seleziona due figure di receptionist. I candidati avranno la possibilità di lavorare per una catena alberghiera internazionale. Le figure dovranno occuparsi dei check in-check out e della gestione della clientela in struttura. Si ricercano persone dinamiche, precise, con spiccate capacità comunicative, naturale predisposizione alle pubbliche relazioni e ottima conoscenza di almeno due lingue straniere (conoscenza della lingua inglese necessaria). L’azienda offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga alla scadenza e successiva conversione a tempo indeterminato. Necessaria esperienza di almeno un anno in reception presso strutture alberghiere analoghe. Email: [email protected]

1 assistente sociale per lavoro di prossimità, per mediazione in sportello di ascolto e unità di strada con base operativa zona Lucca e area intervento zona della Versilia. Si propone inserimento con contratto part - time a tempo determinato (sostituzione maternità), per 30 ore settimanali. Inviare il CV a: [email protected]