”Dov’è finito il tavolo dell’inclusione?“

"Che fine ha fatto il tavolo dell’inclusione?":è la domanda che viene rivolta direttamente al sindaco Mario Pardini dal presidente dell’associazione Luccasenzabarriere Odv, Domenico Passalacqua. "Il tavolo dell’inclusione, un tempo conosciuto come tavolo della disabiltà – spiega Passalacqua – è nato nel 2014 per dare voce a chi una voce, storicamente, non ha mai avuto. Diretto prima dagli assessori al sociale, Ilaria Vietina, Lucia Del Chiaro e Valeria Giglioli, e dal presidente della commissione sociale, Pilade Ciardetti, si è consolidato sempre di più, ha redatto un regolamento e ha nominato una vicepresidente, la dottoressa Simona Torlai". "Durante gli anni il tavolo si riuniva con regolarità - circa ogni 40 giorni -, discutendo di volta in volta argomenti diversi e specifici con l’obiettivo di fornire all’amministrazione comunale un supporto e un’indicazione per operare le scelte più consapevoli in termini di accessibilità e inclusività. Ecco, tutto questo, purtroppo non esiste più".

Secondo Passalacqua, l’attuale amministrazione ha convocato il tavolo lo scorso novembre 2022, presentandosi e promettendo continuità. Poi il niente.

"La domanda - conclude - sorge spontanea. Cosa si sta facendo, concretamente, per il sociale?".