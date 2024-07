Doppio titolo toscano di corsa in montagna per il Gs Orecchiella Il Gruppo Sportivo Orecchiella trionfa ai campionati regionali di corsa in montagna a squadre a Lucca, sia al maschile che al femminile, confermandosi al vertice della specialità. Jean Baptiste Simukeka vince anche individualmente. Prestazione di spessore con sei titoli individuali e ottime performance anche a livello giovanile.