Doppio incidente sul lavoro. Codice rosso per due operai

Doppio infortunio sul lavoro nella Piana ieri pomeriggio. Tutto è accaduto nel giro di circa mezz’ora. Il bilancio è di due feriti. Alle 13,43 è partita la richiesta di soccorso sulla via Romana ad Altopascio, tra la frazione di Badia Pozzeveri e località Turchetto, per un uomo di 35 anni residente a Castelnuovo Garfagnana che è stato accidentalmente colpito dalla legna che un camion di una ditta di Pian della Rocca, Borgo a Mozzano, stava scaricando all’interno di un campo recintato. Il giovane è stato colpito in pieno volto ed è stramazzato a terra in un lago di sangue per il trauma cranico, ma più specificatamente facciale. Sono immediatamente scattati i soccorsi tra la pura e l’ansia dei colleghi, preoccupati per quanto accaduto.

Il trentenne è rimasto comunque cosciente. Sul posto la centrale operativa del 118 ha predisposto l’arrivo dell’ambulanza, un mezzo della Misericordia di Montecarlo con medico a bordo. I sanitari, dopo aver esaminato il paziente, hanno allertato l’elisoccorso regionale, Pegaso 3, che è atterrato nelle vicinanze e che ha issato a bordo il ferito, trasportandolo in codice rosso all’ospedale Cisanello.

Sul posto dove si è verificato l’infortunio gli operatori della Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro, PISLL. Esattamente 32 minuti più tardi, altro caso. Stavolta in un nota cartiera di Porcari, in via Fossanuova, un lavoratore è caduto da una altezza di circa un metro e mezzo, perdendo l’equilibrio mentre si trovava sui gradini di una scala. Essendo caduto a terra pesantemente con il volto, si è pensato ad un fatto grave.

Per fortuna l’operaio è rimasto sempre cosciente. Anche in questo caso il 118 ha inviato i soccorsi e l’uomo, 55 anni, italiano, è stato trasportato all’ospedale San Luca di Lucca dall’ambulanza della Misericordia di Capannori. La sua situazione clinica è buona, anche se i medici dovranno accertare l’eventuale presenza di ulteriori traumi. Anche in questo caso sono arrivati i tecnici della Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, PISLL che, in entrambi i casi, dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei due incidenti.

Massimo Stefanini