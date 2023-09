Doppia rotatoria un po’ più vicina Entro fine settembre gara di appalto

Dopo decenni di code, inquinamento, ricorsi al Tar, varianti urbanistiche e molto altro, ci siamo. Entro settembre partirà la gara di appalto per la doppia rotonda di via della Madonnina e via dell’Ave Maria, con eliminazione dell’ultimo semaforo che crea incolonnamenti quotidiani sulla Pesciatina. Il cronoprogramma ormai è definito, con l’affidamento lavori a ottobre e partenza di questi ultimi, come da noi anticipato, entro la fine del 2023. Tre, quattro mesi di cantiere, dipenderà dal meteo e l’opera sarà realtà.

Si tratta di una delle più importanti opere infrastrutturali a Capannori negli ultimi anni: è previsto un investimento di 715.000 euro di cui 530.132,48 euro a carico del Comune relativamente alle opere di urbanizzazione quali, marciapiedi, parcheggi, aree ciclopedonali, mentre 184.867,52 euro sono a carico della Provincia per quanto attiene alle opere stradali. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di due rotatorie, la prima fra via Pesciatina e via della Madonnina, la seconda fra via della Madonnina e via dell’Ave Maria.

E’ previsto, inoltre, di trasformare in parcheggio pubblico l’attuale parcheggio privato dell’istituto di credito, garantendo così un maggior numero di posti auto a servizio delle attività della zona. Sarà anche realizzato il collegamento ciclopedonale della larghezza di 2,5 metri tra la pista ciclabile realizzata in via della Madonnina e la costruenda pista ciclabile in via dell’Ave Maria.

Per garantire la sicurezza dei pedoni, inoltre, sarà realizzato un marciapiede largo 1,5 metri che raccorderà via Pesciatina con via della Madonnina e via Dell’Ave Maria. Infine si procederà con una generale regolamentazione dell’incrocio per la messa in sicurezza stradale degli accessi alle attività circostanti.

"Siamo soddisfatti - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo - un’opera molto attesa e strategica per il nostro territorio, che rappresenta l’ultima tappa del progetto generale finalizzato all’eliminazione totale dei semafori lungo la via Pesciatina. Una carenza che viene colmata. Infatti, con questa nuova infrastruttura stradale, sarà completato il sistema di rotatorie sulla Pesciatina, dopo quella di Zone, di via del Casalino e di località Papao. Si avrà una maggiore velocità di smaltimento del traffico, sempre molto intenso. Inoltre, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni sarà anche realizzato un marciapiede di raccordo tra le tre strade interessate dall’opera, oltre ad un parcheggio pubblico".

Massimo Stefanini