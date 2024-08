Doppia festa a San Leonardo per i cento anni di Bruno Simi

Un traguardo notevole. Il secolo di vita per il signor Bruno Simi. Prima l’omaggio del sindaco, Giordano Del Chiaro e dell’assessora Claudia Berti. E la sera festa a sorpresa con il vice Matteo Francesconi e il presidente del Consiglio ed ex primo cittadino per due mandati, Luca Menesini. "Per l’occasione - scrive il sindaco Del Chiaro - , riconoscendo il grande lavoro che ha fatto Simi per contribuire alla documentazione della storia del nostro territorio e della nostra identità, lo abbiamo omaggiato con la pubblicazione di un volume che racconta la questione della “zona“, una vicenda storica che interessa San Leonardo in Treponzio e che è bello aver raccolto in un testo scritto organico. Pezzi di storia per conoscere, comprendere e agire nell’interesse collettivo. Bruno Simi, con passione e dedizione, si è occupato del suo territorio. I suoi 100 anni sono una festa per un’intera comunità. Emozionato e orgoglioso di esserci".

M.S.