Dopo LOL anche Michela Giraud con Teresa Monici al cinema Astra

Dopo l’annuncio della presentazione del film Flaminia al cinema Astra domani alle ore 17.30 da parte della giovane talent lucchese Teresa Morici, si aggiunge l’importante presenza a Lucca della regista del film Michela Giraud, che sarà sul palco prima dell’inizio del film per incontrare il pubblico. Una doppia presenza che vede Lucca come tappa esclusiva della Regione Toscana nella promozione del film, grazie al successo degli appuntamenti promossi da tempo da Luccacinema nelle sale cittadine. Da inizio anno si contano numerosi protagonisti che si sono alternati sul palco dei cinema, da Leonardo Pieraccioni a Margherita Buy, da Pilar Fogliati a Giovanni Veronesi, Alberto Paradossi e Walter Leonardi, e ora Michela Giraud con Teresa Morici. Michela Giraud è al suo esordio alla regia con il film Flaminia, dopo un lungo percorso come attrice comica e numerose partecipazioni in spettacoli televisivi e teatrali. Vincitrice fra le altre cose del Premio satira politica di Forte dei Marmi, Premio Satira per la stand-up comedy nel 2020, ha partecipato all’edizione di Lol – chi ride è fuori nel 2021.

Teresa Morici, giovane lucchese, che ha un ruolo nel film è molto conosciuta e ormai affermata nel panorama nazionale. Teresa ha affrontato questa avventura cinematografica con la professionalità che caratterizza il suo percorso professionale che, ricordiamo, l’ha vista partecipe del musical campione di incassi Rapunzel al fianco di Lorella Cuccarini, della trasmissione TV All together now kids con Michelle Hunziker ed è attualmente impegnata nel tour teatrale di Elvis Il Musical, dove interpreta il cantante di Memphis da giovane (al Teatro Verdi di Firenze l’11 e 12 maggio). Michela Giraud e Teresa Morici introdurranno il film al pubblico lucchese alle ore 17.30. Prevendite online su

www.luccacinema.it.