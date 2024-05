Donne nella chiesa, ciclo di incontri e mostra documentaria

"Donne nella Chiesa" è un’iniziativa promossa dall’Archivio Storico Diocesano e dalla Biblioteca Diocesana, in collaborazione con "BiblioLucca – Rete delle biblioteche e degli archivi della Provincia di Lucca". Affronterà il tema centrale del ruolo della donna all’interno della Chiesa. Un argomento – quello dell’emancipazione femminile e della conquista dei diritti – che da sempre ha suscitato dibattiti anche all’interno di istituzioni tradizionalmente a guida maschile, come la Chiesa cattolica. Questa iniziativa, che si compone di un ciclo di tre incontri e di una mostra, si colloca all’interno delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico (11-19 maggio) organizzate dalla Cei nonché di "Archivissima, il Festival" (6-9 giugno) e la "Notte degli Archivi" (7 giugno). In particolare proprio venerdì 7 giugno alle 17.30, nel Salone del Palazzo arcivescovile, si terrà "Commissione donna": introdurrà Olimpia Niglio poi Silvia Nannipieri parlerà su "La donna nella Chiesa: sollecitazioni dall’assemblea sinodale del 2023" e infine don Marcello Brunini interverrà su "Enrico Bartoletti e la Commissione donna (1973-1976)".

La conferenza ripercorrerà l’apertura al mondo contemporaneo concretizzatasi a seguito del Concilio Vaticano II (1962-1965) e di come Paolo VI volle istituire, nel 1973, una Commissione internazionale di studio sulla donna nella società e nella Chiesa che lavorasse in vista dell’Anno Internazionale della Donna previsto per il 1975, istituito dall’Organizzazione per le Nazioni Unite con lo scopo di promuovere l’uguaglianza dei diritti, riconoscere l’importanza del loro contributo alla cooperazione tra i popoli e alla pace. Infine ci sarà la mostra documentaria nell’Archivio Storico Diocesano (via Arcivescovato 45) dal 13 maggio al 7 giugno, con apertura: lunedì e martedì, 9.30-12.30 e 14-17.