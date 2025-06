Donna dispersa vicino al fiume Serchio: grande mobilitazione dei soccorsi

Lucca, 9 giugno 2025 – Vigili del fuoco al lavoro dalle 13:50 di oggi, 9 giugno, nella località Nave, situata nelle vicinanze del fiume Serchio, in seguito alla scomparsa di una donna avvenuta proprio questa mattina. La complessa operazione di ricerca vede in azione numerosi strumenti e unità specializzate: un'unità di Comando Locale (UCL), esperti in Topografia Applicata al Soccorso (TAS), un nucleo di cinofili, oltre a Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Soccorritori Fluviali Alluvionali (SFA) dotati di due gommoni.

Inoltre, è stato messo a disposizione l’elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Cecina. L'intervento è supportato anche dalla presenza della Polizia di Stato e varie associazioni di volontariato locali che collaborano nelle operazioni di ricerca.