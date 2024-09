Incidente in montagna, donna cade vicino al rifugio e si frattura una spalla

Lucca, 1 settembre 2024 - Momenti di paura per un altro incidente in montagna che si è verificato questa volta proprio vicino al rifugio Rossi. L’infortunio è avvenuto questa mattina, 1 settembre, nella provincia di Lucca. L’incidente è capitato a una donna che è caduta nei pressi del rifugio Rossi, in Pania, nel comune di Molazzana, nella provincia di Lucca. La donna, nella caduta, è rimasta ferita, riportando una probabile frattura della spalla. Allertati i soccorsi e attivato il sistema di emergenza urgenza territoriale, sono partite le operazioni di recupero. La donna è stata dunque ricondotta nella zona del rifugio Rossi, quindi in zona protetta, dove ha ricevuto le prime cure del caso prima di essere trasportata in ospedale con l’ausilio del servizio di elisoccorso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso alpino e speleologico della Toscana (Sast).