Donato defibrillatore per ambulanze a Marlia: salvare vite umane

Una donazione che contribuirà a salvare vite umane. Il Centro Aria Compressa di Porcari ha donato un nuovo defibrillatore specialistico per ambulanze, alla Misericordia di Marlia. Senza dubbio una bella notizia.

"Ci teniamo a ringraziare la signora Katia Parenti per questo bellissimo gesto - affermano dall’Arciconfraternita marliese - un grazie particolare dal presidente della Misericordia Maria Teresa Matteelli e dal coordinatore del 118 Edoardo Bianchini". "Ringraziamo la ditta Centro Aria Compressa di Porcari che ieri ci ha donato un DAE, strumento molto importante e salvavita al servizio dell’intera comunità - aggiunge l’Arciconfraternita sul proprio profilo Facebook - . Questo elettromedicale andrà a completare la dotazione delle nostre ambulanze".

E sempre in tema Misericordia, l’associazione di volontariato, sempre su Facebook, fa sapere come domenica 8 ottobre dalle 10.30 alle 19 "vi aspettiamo al mercato di Marlia per una giornata dimostrativa sulle manovre di primo soccorso, disostruzione vie aeree, rianimazione cardio polmonare e trattamento ustioni e ferite. Sarà disponibile anche un percorso dedicato ai più piccoli. Vi aspettiamo".