Donare capelli per i pazienti oncologici: “Il bello è nella coda“

"Il bello è nella coda": possibile donare i capelli per la realizzazione di parrucche destinate a pazienti oncologiche. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Borgo a Mozzano, che ha aderito a "Il bello è nella coda!", l’iniziativa promossa dall’associazione "Il Ritrovo di Roberta", in collaborazione con l’associazione "Un angelo per capello". Nei saloni dei parrucchieri borghigiani sarà possibile donare ciocche di capelli per sostenere la donazione di parrucche di alta qualità alle pazienti oncologiche. "La nostra partecipazione a questa iniziativa è di grande importanza: un gesto così semplice può davvero fare la differenza per una donna che sta affrontando momenti difficili - afferma la vicesindaco e assessore alle politiche sociali, Roberta Motroni -".

Marco Nicoli