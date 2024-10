Don Micheli nuovo parroco moderatore. Processione e messa con l’arcivescovo

Domenica alle 17.30 a Pieve Fosciana farà il suo ingresso ufficiale don Riccardo Micheli, classe 1983, originario di Careggine, come nuovo parroco moderatore, cioè coordinatore, della Comunità parrocchiale Garfagnana Est. Alle 17 davanti al convento di Sant’Anna ci sarà il ritrovo delle confraternite, dei rappresentanti delle varie parrocchie e gruppi componenti la comunità parrocchiale Garfagnana Est. Seguirà, alle 17.30, l’accoglienza di don Riccardo e poi la processione lungo via San Giovanni fino alla chiesa plebanale di San Giovanni Battista, con la celebrazione della Messa presieduta dall’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti.

Saranno presenti anche i suoi paesani di Careggine con in testa don Giuliano Salotti il parroco dei suoi anni in Seminario, il sindaco Lucia Rossi e il consigliere regionale Mario Puppa, che nel 2009, allora sindaco, con la fascia tricolore, fu vicino a don Riccardo in due momenti memorabili della sua vita di sacerdote, il 28 giugno, in San Frediano a Lucca, per l’ordinazione presbiterale da parte dell’arcivescovo Italo Castellani e domenica 5 luglio per la prima Messa solenne, detta tradizionalmente Novella.

Don Riccardo è cresciuto nel piccolo abitato di Orsetti, a qualche chilometro da Careggine, con papà Maurizio, mamma Rita e il fratello Lorenzo, che tuttora vi risiedono. Dopo avere frequentato il Liceo scientifico "Galilei" a Castelnuovo, aveva fatto il suo ingresso in Seminario a Lucca, fino all’ordinazione nel 2009. Fino alla designazione in Garfagnana di qualche settimana, era parroco solidale della Comunità parrocchiale Valfreddana Sud, dirigendo anche l’Ufficio Evangelizzazione e Catechesi della Diocesi di Lucca. Nel 2017 don Riccardo ha pubblicato un libro di poesie "A volte… le parole", che raccoglie, in ordine cronologico, il suo percorso di ricerca e di Fede.

Dino Magistrelli