Addio a Domenico Cerri, fratello di Don Franco

Lucca, 9 settembre 2024 – Lutto in città per la scomparsa di Domenico Cerri, all’età di 85 anni. Era il fratello minore di don Franco, che attualmente è rettore della chiesa di San Giusto, nel centro storico di Lucca dopo essere stato per anni parroco in diverse parrocchie lucchesi.

Domenico Cerri lascia la moglie, professoressa Annarosa Caracciolo, le figlie Stefania e Simona e i nipoti Eleonora e Matteo. Prima del pensionamento, Domenico Cerri aveva lavorato fin dal 1960 alla Cassa di Risparmio di Lucca. Da sempre impegnato nel mondo artistico era un valentissimo creatore di ceramiche. Suoi anche i bellissimi presepi in ceramica che hanno vinto i concorsi provinciali già dagli anni settanta del secolo scorso.

Insieme alla madre e al fratello Franco, Domenico Cerri fu costretto a lasciare Zara in Dalmazia dopo la seconda guerra mondiale, quando i partigiani jugoslavi uccisero suo padre “semplicemente perché italiano”: il padre aveva solo 29 anni. Nel 1948 arrivò a Lucca dove venne ospitato, per ben 8 anni, al centro raccolta profughi presso il Real Collegio dove erano arrivati anche due suoi zii. Una vita difficile assieme ed oltre mille profughi.

Le esequie si terranno martedì 10 settembre alle 15,30 a San Vito. Fino al funerale la salma si trova presso la Croce Verde in via Romana. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.