Domenica torna la mondinata della Misericordia di Marlia

Folclore ma anche prodotto tipico del periodo, particolarmente presente soprattutto in questo periodo dell’anno: parliamo della castagna, vera e propria risorsa del territorio e cibo sano, gustoso ed economico.

A Marlia, la Misericordia organizza, per domenica 17 novembre, l’annuale appuntamento con la "Mondinata" di castagne in piazza del mercato con l’invito aperto a tutti di intervenire per condividere un pomeriggio all’insegna del gusto, divertimento e della solidarietà. La manifestazione sarà anche una occasione speciale per ritrovarsi ed assaporare le antiche tradizioni culinarie del territorio.

Il programma messo in campo dall’associazione di volontariato prevede, a partire dalle 14,30, i volontari faranno trovare pronte mondine, necci, vin brulé e pasta fritta, preparati secondo le ricette dell’usanza locale.

"Un momento di festa per tutti - spiega la presidentessa della Arciconfraternita di Marlia, Maria Teresa Mattelli - dove sarà possibile gustare questi sapori tipici e riscoprire i valori della nostra comunità. Durante la giornata, inoltre, le nostre volontarie organizzeranno uno spazio dedicato alla campagna ‘Io non rischio‘, iniziativa nazionale di sensibilizzazione sui rischi naturali. Qui sarà possibile ricevere informazioni utili e consigli pratici per migliorare la propria preparazione in caso di emergenze. Si tratta di una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno".

"Vi rinnovo quindi l’invito a venire a trovarci – conclude la presidentessa dell’Arciconfraternita - oltre a rifocillarsi ed essere informati, potrete anche divertirvi con noi, sia grandi che piccini".

Ma.Ste.