Domenica della Fiera. Dal premio letterario al grande mercato

Domenica 1 settembre, nel centro storico di Castelnuovo, dalle 8 alle 20, si svolge, a cura del Comune e Pro loco, la secolare, dal 1475, "Domenica della Fiera" con mercato del formaggio sotto il Loggiato Porta, un imponente mercato ambulante, la tradizionale tombolata in piazza Umberto, la consegna del Premio "Luigi Suffredini" per la valorizzazione del territorio e il Luna Park fino al 15 settembre nella zona degli impianti sportivi.

La prima domenica di settembre, a Castelnuovo, è conosciuta anche con il titolo di Fiera delle donne, il cui significato non è mai stato chiarito e, anche per questo, tale denominazione si sta perdendo tra i giovani. Un probabile significato potrebbe essere che nei secoli passati, nella prima domenica di settembre, anche le domestiche, le donne a servizio nelle case signorili e in fondo tutte le lavoratrici e casalinghe in generale, avessero una giornata completamente di festa e di riposo. Nel passato la fiera settembrina di Castelnuovo era molto più ampia e durava per tutta una settimana, dal primo all’8 settembre. Quest’anno, alle 9, apertura dei banchi dei casari e dei produttori di formaggi vaccini, pecorini, caprini, misti, ricotte, yogurt. In piazza Carli, mercatino dell’antiquariato. Alle 10, partenza dal Duomo per una passeggiata lungo la Via del Cacio. Nel pomeriggio, incontro –dibattito e presentazione dell’evento con il conduttore Fabrizio Diolaiuti e conferimento di una targa in ricordo di Pieraldo Triti, pioniere dagli anni ’80 della filiera corta dei prodotti alimentari. Alle 17, degustazione di formaggi con pasta fritta, miele,marmellate e confetture della filiera garfagnina. In piazza Umberto, alle 18, prende il via la tradizionale tombola della Fiera, con circa un migliaio di partecipanti ogni anno e con i numeri estratti che vengono annunciati dal balcone della Rocca Ariostesca.

In palio premi in denaro di 250 euro per chi farà per primo cinquina (cinque numeri sulla stessa fila); 500 euro per la decina (due file complete di cinque numeri della stessa cartella); mille euro, con un aumento di un quarto rispetto allo scorso anno, per la tombola (tutti i numeri della cartella). Nella pausa dopo la cinquina e la decina verrà consegnato il Premio "Luigi Suffredini", promosso dalla Pro Loco di Castelnuovo con il presidente Silvio Fioravanti, istituito nel 2021 come un riconoscimento verso quei privati cittadini, gruppi di persone, giovani o realtà locali che si siano distinti o si adoperino per lo sviluppo e la promozione del territorio della Garfagnana. Quest’anno un premio andrà agli Amici del presepio di Pieve Fosciana (Maurizio Turriani, Roberto Giusti, Gerardo Cavilli e Ernesto Toni), per avere valorizzato il loro paese esponendo ogni anno nella chiesina di San Giuseppe, nel periodo natalizio, fin dal 1987, la ostra dei minipresepi (o diorami) da loro stessi realizzati.

Dino Magistrelli