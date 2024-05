Domenica 250 “Vespe“ per un giro di Mura e poi rotta sulle colline

E chi se lo perde lo spettacolo del sedicesimo raduno “Dalle Mura alle colline lucchesi“ delle Vespe d’epoca lanciato dal Vespa Club Lucca che si svolgerà domenica 26. Una coloratissima, allegra e rumorosa sfilata di ben 250 Vespe Piaggio si darà appuntamento domenica alla Casa del Boia per un giro completo sulle Mura e poi rotta sulle splendide colline di Petrognano e San Gennaro transitando per Collodi per raggiungere poi la collina di Montecarlo. Ambiente e panorama mozzafiato per questa suggestiva sedicesima “corsa“ organizzata come sempre dal Vespa Club Lucca. Infine la tappa immancabile con il pranzo stavola a Badia Pozzeveri. La velocità non è u n “valore“ in questo caso, ma è lo stare insieme e far viaggiare la magia del mezzo più bello e più nostalgico del mondo, la mitica Vespa Piaggio. Per l’evento di domenica le iscrizioni inizieranno alle 8.30 mentre la partenza dalla Casa del Boia sarà alle 10.30.