Dome la Muerte presenta il cd del Crp Collettivo Rivoluzionario

Entusiasmo per “Al Diavolo“, il nuovo album di CRP Collettivo Rivoluzionario Protosonico presentato al negozio di dischi Sky Stone & Songs di Lucca il 18 marzo scorso, e la cui uscita è stata preceduta dal singolo di lancio “90s”.

CRP Collettivo Rivoluzionario Protosonico ha commentato così il nuovo album: “Con Al diavolo abbiamo realizzato brani molto più ritmati, incisivi e diretti al fine di far emergere un’urgenza comunicativa impellente. Con CRP e con Al Diavolo crediamo di dare voce e diritto di esistenza a un tipo di musica che - soprattutto in questo periodo - è tendenzialmente schiacciata dal mainstream”.

L’entusiasmo per il nuovo disco e il seguito che si è creato intorno ai CRP Collettivo Rivoluzionario Protosonico si è manifestato chiaramente vedendo le tante persone che hanno affollato il negozio già da prima che iniziasse l’incontro.

L’ospite d’onore, Dome La Muerte, punto di riferimento della musica underground italiana, membro fondatore dei Not Moving e dei seminali Ccm (Cheetah Chrome Motherfuckers), è intervenuto per presentare l’album e intervistare i membri di CRP: “Al Diavolo - ha detto Dome La Muerte - è un misto di punk noise, new wave, industrial, con riferimenti krautrock e di band elettroniche dei primi anni ‘70. Ci sono usi ipnotici e continui dell’organo, testi spesso recitati come un mantra, ritmi ossessivi.”

Dopo l’introduzione di René Bassani e l’intervista ai membri della band, è intervenuta anche Enrica Giannasi, autrice dell’artwork di Al Diavolo e di linoleografie numerate in tiratura limitata con la grafica del disco. Al Diavolo è uscito il 14 marzo 2025 per la TnP Records.