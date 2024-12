Domani la messa solenne per il Giubileo. Ritrovi all’Arancio, San Frediano e S.Anna

Dopo l’apertura del Giubileo da parte di papa Francesco a Roma, l’Anno Santo 2025 sarà aperto domani in ogni diocesi del mondo e quindi anche a Lucca, con una messa solenne in cattedrale. La partecipazione prevede tre ritrovi distinti alle ore 16: l’Area pastorale "Piana di Lucca" si ritroverà nella chiesa parrocchiale dell’Arancio, l’Area pastorale "Valle del Serchio" nella basilica di San Frediano e l’Area pastorale "Versilia" nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna. In queste tre chiese si terrà un momento di preghiera, poi da ognuna partirà un pellegrinaggio convergendo alla chiesa dei Santi Giovanni e Reparata, dove c’è l’antico battistero di Lucca, per poi compiere l’ultimo tratto verso la cattedrale. Qui, dopo l’ingresso finale di diaconi e presbiteri, inizierà la concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo. Prima del canto del Gloria, sarà data lettura dei passi più significativi della Bolla d’indizione dell’Anno Santo "Spes non confundit", "la speranza non delude" (Rm 5,5), poi la messa proseguirà normalmente. Le offerte raccolte durante l’offertorio saranno destinate a realizzare il segno giubilare diocesano: il "polo della carità" nella città di Viareggio.