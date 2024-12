Domani il regalo de La Nazione. In omaggio ai lettori il calendario dedicato al volontariato lucchese

Il giorno X è quasi arrivato. Domani è il giorno del grande regalo che il nostro quotidiano farà ai suoi lettori. Tutti coloro infatti che domani acquisteranno una copia de La Nazione cronaca di Lucca riceveranno in omaggio il calendario 2025 che anche quest’anno è dedicato allo straordinario mondo del volontariato e ad alcuni dei suoi tantissimi protagonisti.

Ogni mese dunque sarà dedicato ad un’associazione di volontariato e che si impegna nel campo del sociale. Un modo per conoscere un po’ più da vicino queste straordinarie realtà del nostro territorio così come le volontarie ed i volontari che dedicano parte del loro tempo libero agli altri. Fotografie scattate dagli obbiettivi dei nostri Foto Alcide e Foto Borghesi, ma che a volte arrivano anche da posti lontanissimi da noi come il caso dell’associazione Amani Nyayo (che aprirà il calendario essendo protagonista del mese di gennaio 2025) e che ritrae alcuni volontari durante una missione in Brasile. Scatti che regalano emozioni per un calendario che porta la copertina firmata da Giancarlo Caligaris. Con efficaci tratti di matita e di colore ha dato forma allo spirito di questa iniziativa promossa dal nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – e dedicata per il terzo anno consecutivo al tema del volontariato.

Un ricchissimo mondo di associazioni, enti e gruppi animati da persone che scelgono con passione e con gioia di offrire una parte del proprio tempo per aiutare gli altri. Per dare una mano appunto.

Nella pagina qui accanto troverete dunque un approfondimento su tutte le associazioni che saranno protagoniste del calendario 2025 de La Nazione di Lucca. Insomma, una data da cerchiare in rosso quella di domani quando La Nazione farà a tutti i lettori un regalo davvero lungo tutto un anno.

Cris. Cons.