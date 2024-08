Domani il raduno sezionale degli alpini

Domani, 1 settembre, a Gorfigliano in alta Garfagnana si terrà il raduno sezionale Alpini delle province di Pisa-Lucca-Livorno con la presenza di centinaia di Penne Nere provenienti dal territorio delle tre province suddette. "Ci aspettiamo- spiega Carlo Spadoni, sempre attivo nelle attività paesane- centinaia di Alpini e ricordiamo ancora la grande affluenza del precedente raduno a Gorfigliano, il 25 agosto 2013, dunque ben 11 anni fa. Quest’anno il raduno è stato organizzato in prima fila da Erminio Monelli capogruppo degli alpini di Gorfigliano e già vice sindaco del comune di Minucciano". Per informazioni e prenotazioni: Erminio Monelli 349 6459446, Lorenzo Coiai 347 3645362, Luca Da Granaiola 347 2124767. Alle 9 ritrovo degli Alpini in piazza Pancetti, vicino alla chiesa parrocchiale dove si terrà anche un piccolo ristoro per la prima colazione.

Alle 10, inizio della cerimonia presso il monumento ai caduti in Piazza Baradello con l’alzabandiera e deposizione di una corona di alloro. Quindi partenza verso la località Segheria dove sorge il monumento dell’Alpino. Lungo il percorso ci sarà anche la deposizione di un omaggio floreale al sergente medaglia d’oro Michele Torre. Il corteo sarà accompagnato dalla Fanfara degli Alpini della Garfagnana. Alle 10,40 alla Segheria alzabandiera e deposizione di una corona di fiori sia al monumento agli Alpini, sia a quello in memoria dei caduti sul lavoro, con un momento di silenzio e raccoglimento. Alle 11 celebrazione della Messa da parte del parroco don Marcello Franceschi.

Dino Magistrelli