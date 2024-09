Domani il maxi schermo in piazza Napoleone con il video “Pro vita“

Non si ferma la campagna nazionale di Pro Vita & Famiglia per diffondere in tutta Italia, tramite maxi-schermi, il video di Baby Olivia, che spiega con rigore scientifico come ha origine e si sviluppa una vita umana nel grembo materno, fin dal concepimento. “Domani dalle 16, saremo a Lucca, in piazza Napoleone: la nuova tappa segue quella inaugurale a Roma e quelle di Ancona e Bologna, per sensibilizzare i passanti sul rispetto della dignità umana“, annuncia Donatella Isca, referente del Circolo Territoriale di Pro Vita & Famiglia onlus. “L’intento è quello di sensibilizzare sul rispetto della dignità umana“.