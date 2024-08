Dolore per la scomparsa di Antonella Stefani. Oss al Campo di Marte

1L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Antonella Stefani (nella foto), che lavorava come OSS (operatrice socio sanitaria) negli ambulatori medici di Libera professione della Cittadella della Salute “Campo di Marte” di Lucca. La sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata e che la ricordano con stima e affetto, anche per la sua gentilezza e per un sorriso sempre presente, che erano i suoi tratti distintivi. Gli operatori della Libera professione e degli altri servizi di “Campo di Marte” esprimono il loro profondo dolore, ma anche la gratitudine per i momenti condivisi con la cara collega Antonella. Ai familiari le condoglianze da parte della direzione aziendale, della direzione della Zona distretto e di tutti i colleghi che hanno potuto apprezzarla in questi anni per le sue doti umane e professionali.