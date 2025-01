Operaio morto in cantiere, docufilm sulla sua storia. L’emozione della moglie

Lucca, 21 gennaio 2025 – “Buongiorno papà, ti amiamo”. Non passa giorno che Lucia non dedichi sui social una frase o una foto al marito Luca, padre dei suoi due bambini, che lo scorso marzo è uscito per andare a lavoro e non ha fatto più ritorno a casa. Parole e immagini bellissime ma anche strazianti, vecchie foto che ricordano bei momenti trascorsi insieme e sorrisi che, purtroppo, non torneranno mai più. Quella di Luca Giannecchini è una delle tante, ormai tantissime, morti bianche che ha scosso profondamente l’intera città, arrivando adesso nel palinsesto della Rai. I giorni scorsi, infatti, una troupe capitanata dal regista Giovanni Cavallini e prodotta da Luca Bianchini è arrivata nella casa della famiglia Giannecchini per girare un documentario che andrà in onda a primavera.

Le riprese per il docufilm dedicato a Luca Giannecchini, morto sul lavoro

Una puntata che andrà a svelare le vite silenziose delle famiglie che hanno subito un lutto così ingiusto e improvviso e che, nonostante il dolore e la fatica, cercano di riprendersi quella serenità che gli è stata strappata in un attimo. E così Fausto e la piccola Viola, finita sulle copertine dei giornali solo pochi mesi fa per aver abbracciato la foto del padre a una mostra dedicata alle morti sul lavoro, hanno trascorso quattro lunghi giorni con gli operatori della Rai, rubandogli praticamente il cuore. Sì perché i bambini, qualunque sia la loro storia, sanno sempre stupire e insegnare qualcosa. A tutti, persino alla loro mamma.

Lucia, cosa ha detto ai bambini quando vi siete trovati la troupe dentro casa?

«I bambini erano entusiasti, hanno fatto subito amicizia con tutti e quando siamo arrivati al momento dei saluti hanno addirittura pianto. Non volevano che andassero via. Gli ho detto che erano lì per raccontare la storia del loro papà, erano felicissimi».

Anche a lei immagino abbia fatto tanto piacere…

«Io sono felicissima che si parli di Luca e di queste storie. La troupe poi è stata fantastica, tutte persone molto carine che si sono messe fin dal primo momento a giocare con i bambini. Mi hanno promesso che un giorno torneranno a trovarci»

Dove si sono svolte le riprese?

«Hanno ripreso momenti quotidiani in casa, con i bimbi. Siamo anche stati nei posti del cuore di mio marito e nel luogo dell’incidente, ma lì ho preferito non portare i piccoli».

Ha lasciato un messaggio in questo documentario?

«Sì, ho detto che tante famiglie, come la mia, stanno aspettando che si faccia qualcosa. Mi auguro che queste morti non accadano più. Purtroppo ci si muove sempre dopo che accadano fatti così, si aspetta sempre che qualcuno muoia per cambiare le cose. Questa storia deve finire».

Un marito che non c’è più, quello di Lucia, ma che è sempre presente. Lei infatti non vuole essere chiamata “vedova“, perché il suo Luca - secondo lei - non se ne è mai andato via da quella casa. Una famiglia che è stata sempre circondata dall’affetto di chiunque e che, con la sua commovente compostezza, è riuscita a rapire il cuore anche di persone più lontane. Una storia capace di viaggiare per tutta Italia in lungo e in largo, toccando le corde più profonde del cuore di ognuno di noi. Le immagini della piccola Viola e del piccolo Fausto, le parole a cuore aperto di Lucia, un manifesto per la vita, per andare avanti e per rialzarsi, anche dopo la più dolorosa delle tragedie.