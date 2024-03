Infortunio sul lavoro a Lucca, muore un operaio di 52 anni

Lucca, 21 marzo 2024 – Un altro morto sul lavoro in Toscana. L’infortunio si è verificato alle 8,25 di stamani, 21 marzo, in un cantiere stradale in via dei Dorini a Lucca, in località Sant’Alessio. A perdere la vita è stato un uomo di 52 anni, che in base a quanto appreso sarebbe caduto all’interno di uno scavo.

Quando i sanitari sono intervenuti sul posto non c’era purtroppo più niente da fare. Sono intervenuti l’automedica di Lucca e un’ambulanza. Inizialmente era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso ma, vista la constatazione del decesso, il suo intervento non è stato purtroppo più necessario. Sul posto le forze dell’ordine e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le cause dell’infortunio sono ancora in fase di accertamento. Il 52enne stava lavorando allo scavo di una fognatura e sarebbe stato trovato semisepolto all’interno della buca. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica.

In aggiornamento