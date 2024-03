"Dobbiamo continuare a spingere". La Lucchese vuole calare il “poker”

Lucchese a caccia del quarto risultato utile consecutivo questa sera a Chiavari contro l’Entella, dopo la vittoria sul Rimini, il pari di Pontedera ed il successo sull’Olbia. Ma per smuovere ancora la classifica ed avvicinarsi alla zona sicurezza, i rossoneri dovranno fare i conti con i giocatori dell’Entella, che in occasione dei 110 anni del club, indosseranno una maglia speciale, che è stata consegnata anche al c.t. della Nazionale Luciano Spalletti, passato proprio da Chiavari come calciatore nella stagione ’85-’86. La Lucchese dovrà evitare di farsi… contagiare dal clima di festa che si respirerà questa sera al Comunale e confezionare una partita senza "sbavature" soprattutto sui calci da fermo (punizioni ed angoli) dove troppo spesso ha subìto dei gol.

Al termine della rifinitura di ieri pomeriggio, Gorgone ha fatto il punto della situazione: "Dobbiamo rimanere concentrati solo sul presente, che si chiama Entella e ragionare partita dopo partita. Ci aspetta una gara importante e difficile contro una squadra che ha dei valori molto alti, in un campo dove la palla va veloce. Bisogna andare forte per tenere il ritmo".

Parlando dell’ultimo positivo periodo, il tecnico rossonero ha aggiunto: "Sono contento dei punti ottenuti. Ne avevamo persi troppi per strada e gli ultimi risultati positivi ci aiutano a lavorare meglio. Dobbiamo però continuare a spingere, perché come abbiamo visto, in un attimo cambiano nuovamente gli scenari, nel bene e nel male. Questo è un momento troppo importante della stagione".

Passando alla squadra, questo è l’esito degli esami sugli ultimi due infortunati: Visconti e Fazzi hanno problemi muscolari al flessore. Da venti a trenta i giorni di stop. Anche Sabbione è out per un problema alla spalla. E dunque in campo dovremmo vedere: Quirini, Tiritiello, Benassai e De Maria, che è la stessa "cerniera" centrale dello scorso anno. Scelte obbligate a metà campo con Tumbarello, Gucher e Cangianiello e lo stesso in attacco con Rizzo Pinna, Yeboah e Disanto, quest’ultimo ex di turno.

Sul versante opposto, c’è l’attaccante Claudio Santini, in rossonero nel 2014, che però quest’anno sta giocando meno del solito ed è in ritardo anche in fatto di gol. Oggi è fermo a quota due, lontanissimo dalle 16 reti messe a segno lo scorso anno a Rimini. Ma Santini, per la sua rapidità, rimane un "cliente" scomodo per la difesa rossonera. In conclusione, servirà una Lucchese attenta, "corta" ed aggressiva se vuol tornare a casa con un risultato positivo e fare uno o tre passi in avanti verso la quota sicurezza. In un Comunale più pieno del solito, visto il compleanno del sodalizio del presidente Gozzi, ci saranno anche 200 tifosi rossoneri a sostenere Tiritiello e compagni.

Calcio di inizio alle 20.45. E’ l’anticipo della trentaduesima giornata.

Emiliano Pellegrini