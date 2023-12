Diventare volontari. Il corso della Croce Rossa

Un nuovo corso per diventare volontario della Croce Rossa Italiana. Aperte le iscrizioni. Il Corso avrà inizio lunedì 15 gennaio 2024 con una serata di presentazione dove saranno illustrate le attività istituzionali dell’Associazione. Molti argomenti saranno trattati: i Principi fondamentali e la storia della Croce Rossa, le basilari Manovre Salvavita e di Primo Soccorso, le risposte alle esigenze del territorio e la formazione per garantire la sicurezza dei Volontari. Il corso sarà in presenza. Nella serata di presentazione il Direttore del corso spiegherà tutti i dettagli tecnico-organizzativi per lo svolgimento del corso stesso. Il Corso è aperto a tutti ed è prevista un’età minima di 14 anni compiuti. Al termine di questo percorso sarà possibile accedere a diverse specializzazioni in campo sanitario, assistenza alla popolazione e soccorso in situazioni di emergenza.

Il corso base, infatti, è il primo step per scoprire le innumerevoli attività che Croce Rossa svolge, non solo come servizio in ambulanza, ma anche come protezione civile, assistenza alle fasce più deboli della popolazione e della divulgazione del diritto internazionale umanitario, DIU, percorsi per i giovani. Per iscriversi basterà collegarsi alla piattaforma gaia.cri.it e seguire le fasi di registrazione. Per ulteriori informazioni contattare il nostro centralino al numero 0583 805454.

M.N.