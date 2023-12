“Dispiace molto per la città e per tutti noi“

“Lucca non sarà capitale italiana della cultura. È arrivata ora la notizia. Dispiace per la nostra città, dispiace per tutti noi”. Questo il commento della consigliera regionale del Partito Democratico, Valentina Mercanti.

“Nonostante abbiano affidato il progetto a professionisti seri e capaci, il risultato è frutto di quello che è stato seminato da questa giunta in oltre un anno: progetti non credibili, visione miope tutta incentrata su un’idea di cultura fatta di consumo e non di fruizione, non di programmazione e condivisione. Per non parlare dei continui imbarazzi creati alla città - l’ultimo quello su Sandro Pertini, ma prima ancora la non gestione del Comitato per le Celebrazioni Pucciniane da parte di Alberto Veronesi - che di certo non stanno aiutando ad affermare Lucca come un luogo dove la cultura sia parte integrante del percorso di crescita della città“.