Giovane disperso sulle Apuane, ricerche senza esito nella notte

Gallicano (Lucca), 19 settembre 2023 – Paura sulle Apuane, lo svizzero di 30 anni disperso da ieri non si trova. Nella notte sono proseguite le ricerche da parte dei soccorritori alpini e dei vigili del fucoo, ma senza esito.

Il giovane era partito nella mattina di ieri, lunedì 18 settembre, per un’escursione dall’agriturismo Summer di Piazza a Gallicano. Il ragazzo aveva detto di voler arrivare sul Monte Forato passando per il paese di Trassilico. Già nel tardo pomeriggio non si avevano sue notizie e così in serata è stato attivato il soccorso alpino e speleologico toscano (Sast) e i Vigili del Fuoco.

Le ricerche dell'uomo – in azione le squadre di Lucca e Querceta – sono proseguite durante la notte e hanno insistito sulla direttrice che dal fondovalle porta al monte forato. Ma del giovane ancora non c’è traccia. I vigili del fuoco – attivato anche l’elicottero Drago insieme alle unità cinofile – stanno perlustrando l’area per ritrovare il cellulare del disperso, che da ieri continua a squillare a vuoto.