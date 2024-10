Disostruzione e manovre salvavita

Grande partecipazione martedì scorso al primo corso di manovre salvavita che si è svolto nei locali del circolino di San Pietro in Campo nell’ambito del calendario di appuntamenti di "Sapresti salvare la Vita?" una serie di corsi itineranti sull’utilizzo del defibrillatore e sulla rianimazione cardiopolmonare promossi da Commissione Pari Opportunità, Comune di Barga e Misericordia del Barghigiano insieme ad alcune associazioni del territorio. Grazie alla collaborazione del Comitato Paesano di San Pietro in Campo, più di 20 partecipanti hanno assistito alle lezioni teoriche e pratiche e si sono esercitati nella rianimazione e nell’utilizzo del DAE su manichini e con defibrillatori di esercitazione.

Come già reso noto, la Commissione e il Comune propongono altri corsi tenuti dalla Misericordia del Barghigiano; si terranno in altre località del territorio per condividere e insegnare le manovre e i protocolli salvavita di rianimazione e soccorso e l’utilizzo degli ormai tantissimi defibrillatori presenti: domani alle 15 a San Pietro in Campo "Una pacca può salvare la vita", incontro sulla disostruzione delle vie aeree e sulla rianimazione pediatrica in collaborazione con Comitato Paesano di San Pietro in Campo; l’8 novembre alle 20.30 all’Oratorio di Sacro Cuore a Barga "Sapresti salvare una vita" in collaborazione con l’Unità Pastorale e l’oratorio di Barga e Proloco di Barga; il 15 novembre alle 20.30 alla biblioteca de "Gli Incartati" sopra la stazione di Fornaci di Barga, "Sapresti salvare una vita" in collaborazione con Cipaf centro commerciale naturale di Fornaci di Barga e Gli Incartati; il 30 novembre alle 14, alla ex scuola di Castelvecchio Pascoli, ultima tappa di "Sapresti salvare una vita" in collaborazione con Donatori Fratres e Misericordia di Castelvecchio Pascoli. Info e prenotazioni contattare Lucia: 347.9108387.