Disegnate l’albero di Natale. Scrivete e inviateci le foto. Le pubblicheremo tutte

Continuano ad arrivare alla nostra redazione le vostre fotografie con i bellissimi disegni dell’albero di Natale. Un’iniziativa targata La Nazione che andrà avanti ancora nei prossimi giorni. Partecipare è davvero semplicissimo: qui a lato trovate infatti un Babbo Natale con le sembianze di un albero, in bianco e nero, opera di Alessandro Sesti. Questo albero molto speciale tiene tra le sue mani una letterina che ha al suo interno uno spazio bianco in cui scrivere un vostro pensiero di Natale, ad esempio cosa avete ricevuto in dono e cosa avete chiesto a Santa Claus.

Basterà dunque colorare il disegno che trovate qui a lato e scrivere una breve letterina di Natale. Poi ritagliate il vostro disegno e fotografatelo. Sarà dunque sufficiente inviarlo alla nostra redazione attraverso la mail [email protected] oppure portarlo direttamente a mano in piazza del Giglio n.4. Sbizzarritevi con la fantasia e con i colori e divertitevi a scrivere la vostra letterina da soli oppure insieme ai vostri familiari, parenti ed ai vostri amici. Sarà un modo semplice, ma ricco di calore per celebrare queste festività di Natale.

Nei prossimi giorni pubblicheremo le vostre letterine che saranno arrivate via mail o portate a mano direttamente alla nostra redazione: e non dimenticate di scrivere il vostro nome! Insomma, non c’è tempo da perdere: pronti con i colori a portata di mano. Intanto ringraziamo tutti coloro che in questi giorni ci hanno inviato la propria letterina, e ribadiamo che nei prossimi giorni le pubblicheremo tutte! A noi non resta che augurarvi buon divertimento ed al contempo Buone Feste!

Cristiano Consorti