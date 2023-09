Disco sulle Mura. Stasera si balla no-stop fino alle 2

Tutto pronto per il grande evento che vedrà il Caffè delle Mura scenario di eccezione stasera fino alle 2 per ospitare nel proprio piazzale l’iniziativa dell’amministrazione comunale volta a celebrare e ricordare quelli che furono i simboli del divertimento e della nightlife della città negli anni ‘70, ‘80 e ‘90, con una grande festa musicale a ingresso libero.

Per l’occasione, le scuole di danza di Lucca saranno in scena di fronte al Caffè delle Mura già dalle ore 21.15 con un omaggio danzato sulle note indimenticabili degli anni d’oro della disco music. Le scuole che parteciperanno all’evento sono: Armonia Danza Arte e Movimento, Art&danza Arabesque, Emozione Danza, New Studio Accademico, Scuola di Danza Maria Letizia Torrini, Soul Dance. L’appuntamento, che renderà ancora più interessante l’iniziativa promossa dal Comune di Lucca, è coordinato da Dance Meeting Lucca. A partire dalle 22 all’una di notte tornerà poi a rivivere la musica dei locali storici lucchesi, come il Green Ship, la Casina e il Pianeta Rosso, che verranno ricordati con un crescendo che ripercorrerà le indimenticabili canzoni e tappe del pop anni ‘70, ‘80 e ‘90.

Rivivere l’atmosfera unica di quei momenti e svelare ai giovani, che ancora si divertono con quelle canzoni, la musica che ha scandito il tempo, i sogni e la vita di almeno due generazioni: questi sono gli obiettivi dell’iniziativa, in cui saranno protagonisti i dj Fabio Mago e Marco Lazzaroni, che si alterneranno in consolle.

“L’amministrazione comunale si mostra ancora una volta vicina ai simboli gloriosi e storici della città, non solo artistici e culturali, ma anche quelli legati al divertimento e alla socialità - avevano dichiarato gli assessori Mia Pisano e Remo Santini alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa - . Questo evento unico mira ad unire la collettività nel ricordo degli anni d’oro che furono, unendo le diverse generazioni e proiettando tutta la città verso un futuro di aggregazione e sano divertimento, con la ricerca costante di soggetti e location che possano soddisfare in futuro le naturali esigenze della comunità giovanile e delle famiglie”.