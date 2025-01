Disagi sulla linea Lucca-Aulla. I sindaci chiedono soluzioni

Mercoledì scorso, dopo l’ultimo incontro in Prefettura a Lucca del 28 novembre 2024, i sindaci della Valle del Serchio e della Lunigiana hanno incontrato l’assessore alle Infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Regione, Stefano Baccelli, e i rappresentanti di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e Trenitalia, per presentare ancora una volta i problemi e le istanze degli utenti, per fare il punto sulle criticità e cercare di individuare soluzioni rapide e concrete.

Sul tavolo ancora il problema dei continui disservizi registrati dai numerosi pendolari sulla tratta ferroviaria Lucca-Aulla tra ritardi e treni soppressi. Un quadro critico come emerge chiaramente dal resoconto che, puntualmente, il Comitato pendolari Toscana Nord sottopone all’attenzione degli amministratori. Sono state circa 200 le segnalazioni nell’ultimo anno legate, principalmente, a interventi di Trenitalia, di Rfi, lavori di manutenzione programmati, controlli, scioperi, maltempo ed altre cause esterne. Già il 25 novembre i sindaci dell’Unione Comuni Garfagnana aveva criticato, in maniera compatta, la situazione insostenibile per la categoria dei viaggiatori che quotidianamente scelgono di spostarsi in treno.

Una problematica che si protrae, ormai, da tempo e che danneggia soprattutto coloro che vivono in aree interne. Durante l’incontro i rappresentanti di Rfi e Trenitalia hanno fornito agli amministratori risposte che non sempre hanno trovato il consenso da parte dei sindaci.

È emersa altresì la necessità di contenere i tempi della prossima chiusura estiva della tratta ferroviaria, attualmente prevista dal 9 giugno al 31 agosto. Gli amministratori garfagnini e lunigianesi hanno sollecitato l’utilizzo di più turni di lavoro ed evitare sospensioni delle linee come avvenuto negli scorsi anni. L’assessore Baccelli ha richiesto l’invio del report di gestione della linea al fine di un approfondimento del medesimo riservandosi ulteriori valutazioni alla luce di quanto emerge dai dati. La presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani ha espresso un sentito ringraziamento all’assessore Baccelli per l’impegno costante nel cercare soluzioni alle diffuse criticità che interessano la linea Lucca-Aulla.

"Siamo consapevoli - afferma la presidente Mariani - che la realizzazione di importanti interventi strutturali, che renderanno sempre più sicura e funzionale la linea, vadano accolti positivamente, dando atto che viene considerata un’arteria importante su cui investire. Come sindaci rimaniamo presenti e attenti affinché vengano eliminati i continui ritardi e le soppressioni che generano forte malumore tra gli utenti, mettendo in condizione gli stessi di dover ricorrere ad altri mezzi di trasporto con danni economici e ambientali".

Dino Magistrelli