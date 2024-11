Dipendenti in crociera. E’ lo speciale regalo del centro dermatologico “Premio ai loro risultati“

Dalla pelle al cuore è un attimo. Il leitmotiv di Butera Clinic, clinica dermatologica di Porcari, dimostra verità nei fatti visto che le sue dipendenti in questo momento sono tutte felicemente insieme in una vacanza offerta dalle titolari. Un regalo speciale, specialissimo, giunto per premiare semplicemente il fatto che l’attività va molto bene per merito anche e soprattutto di ogni singolo contributo dei dipendenti. Anzi “delle“ dipendenti visto che Butera Clinic è una realtà tutta al femminile. Una realtà che prova, come dimostrano i risultati, che al di là di facili scetticismi, le donne sanno fare squadra.

“E’ vero, siamo un’azienda nuova, aperta solo da tre anni, gestita da donne – sottolinea Elisa, una delle dipendenti –. E due mesi fa la grande sorpresa. Le nostre titolari ci hanno annunciato l’intenzione di premiarci per i traguardi ottenuti dall’attività. E ci hanno offerto una minicrociera nel Mediterraneo, da fare tutte assieme, titolari comprese“. Quindi lo staff della clinica dermatologica, al momento, è via mare, esattamente ieri era a Marsiglia e solo domani rientrerà. Una vacanza baciata dal sole e da una generosità che non è così comune.

“Personalmente posso testimoniare che esistono imprenditrici che hanno una visione decisamente più aperta e al passo con i tempi. Sono entrata a lavorare nella clinica che avevo appena scoperto di aspettare un figlio – dice Elisa –. Pensavo che per questo avrei avuto meno chance, forse nessuna. Invece mi hanno preso. Anzi, praticamente non è passato un anno senza una nuova maternità di qualcuna di noi. Spirito di squadra e attaccamento al lavoro hanno sempre fatto la differenza. Il merito a un’azienda connotata anche da una forte impronta poliglotta, con un’attenzione particolare ai valori della diversità e della parità di genere, al valore della maternità, che dopo 3 anni dall’inizio dell’attività, ha stupito ancora una volta premiando i dipendenti per il grande lavoro che fanno e perché l’azienda va bene ed è sempre in crescita“.

Le colleghe in queste ore sono in tour insieme alle titolari stesse, la dottoressa Anna Claudia Butera e l’infermiera dottoressa Selene Samano Gutierrez. “Sappiamo che tanti ci invidiano per questo clima di lavoro oltre che per la vacanza, quello che ci auguriamo è che queste buone pratiche possano divenire contagiose“, così le 7 dipendenti della clinica (all’inizio erano 4) che lavorano al centro insieme a una decina di specialisti in diverse branche, dalla nutrizione alla medicina estetica.

“E’ stato bello anche il motivo del regalo. Un regalo che premia il buon esito dell’attività ma che le titolari hanno voluto fare espressamente a noi e al nostro benessere, solitamente sempre impegnate sul fronte del lavoro e della famiglia“. In crociera in questi giorni c’è anche l’insegnante di inglese. “L’aspetto internazionale è importante e per questo le titolari ci stanno aiutando con un corso di inglese che proseguiamo, in formula leggera e divertente, anche nel corso della mini crociera“. Unire l’utile al dilettevole non è mai cosa sbagliata. Soprattutto in un momento in cui la clinica mira ancora di più a crescere: sta infatti ampliando la struttura esistente per accogliere nuove figure specialistiche e sta per aprire una seconda sede in Brasile.

Laura Sartini