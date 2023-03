Dieci anni senza il Califfo Anche Bagni lo ricorda

Dieci anni dalla scomparsa di Franco Califano, che nella cittadina termale ha speso alcuni anni della sua vita, a cavallo tra la fine del 1980 e i primi anni del 1990, lasciando ricordi indelebili, diventando persino presidente della locale squadra di calcio, militante in prima categoria. La prima volta che il Califfo incrociò Bagni di Lucca fu il 29 giugno 1986, scritturato per una serata al Circolo dei Forestieri dall’allora presidente dell’Azienda Autonoma di cura e soggiorno, Stefano Olivieri. Califano quella sera non si risparmiò, eseguendo il meglio del suo repertorio. Durante il periodo caratterizzato da alcuni guai giudiziari, poi dimostratasi infondati, Olivieri fu tra i pochi ad orffrirgli un’opportunità. Questa cosa colpì molto il Califfo e questo suo primo incontro con Bagni di Lucca, nel segno di un’accoglienza sincera, lo gratificò dal punto di vista artistico ma soprattutto umano. Da quel momento la sua presenza nella cittadina termale fu sempre più assidua. Nella primavera del 1988 al Teatro Accademico, insieme ai suoi musicisti, preparò un nuovo album e, alla fine delle prove, tenne un memorabile concerto gratuito per il pubblico.

Marco Nicoli