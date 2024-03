Dieci anni è ancora tripletta. Camaiani fa sognare Castelnuovo

Evento sportivo, diciamo storico, domenica scorsa, al "Nardini" dove era da ben dieci anni che non si vedeva un giocatore segnare tre reti nella stessa partita e, come è consuetudine oggi, portare a casa il pallone.

Autore della tripletta è stato Gianluca Camaiani, classe ’03, sempre più bravo di gara in gara. La precedente tripletta al "Nardini" era stata quella di Damiano Biggi, in Eccellenza, il 6 aprile 2014, durante la partita Castelnuovo-Urbino Taccola terminata 4-4, con tre gol appunto di Biggi e poi una rete di Edoardo Micchi. Quell’anno, in Eccellenza, l’allenatore era Walter Vangioni, ds Massimo Valiensi e presidente Silvano Lombardi. Il Castelnuovo arrivò terzo in classifica, dietro il Ponsacco primo e il Pietrasanta secondo, con la successiva partecipazione ai play off. Chissà che quest’anno non risucceda.

Il Castelnuovo infatti potrebbe agguantare il terzo posto in classifica. Tra cinque domeniche vedremo se la tripletta di Camaiani sarà stata di buon auspicio per il Castelnuovo. Intanto il ragazzo viareggino è salito a quota 12 reti nella classifica dei cannonieri, tenendo conto che aveva iniziato il campionato infortunato, saltando diverse gare. Per i dg Emanuele Vichi e il ds Alessandro Moriconi veramente un bel colpo aver portato dalla Lucchese a Castelnuovo un giocatore del genere.

Commentava il tribuna domenica uno storico spettatore gialloblù: "Finalmente a Castelnuovo abbiamo visto un centravanti vero. La sua velocità è impressionante. Sullo scatto dà subito 2-3 metri al difensore. Osannano continuamente le volate di Leao o di Chiesa, ma al "Nardini" è da diversi mesi che le vediamo in diretta e il protagonista è sempre Camaiani. Per avere conferma andatelo a chiedere ai difensori del Casalguidi che non lo hanno preso una volta".

Intanto sono numerose le società di categoria superiore che stanno puntando gli occhi sul ragazzo.

Dino Magistrelli