Diabete, 14mila in cura “La prevenzione è tutto“

Si rinnova a Lucca l’appuntamento con la Giornata mondiale del diabete. Oggi, due giorni dopo la ricorrenza ufficiale, a partire dalle ore 9 e fino alle 12.30 i professionisti della Diabetologia, della Medicina dello sport, della Psicologia e dell’Educazione e promozione della salute saranno presenti nell’auditorium di San Francesco a Lucca, mettendosi a disposizione degli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti superiori di Lucca per una giornata all’insegna della prevenzione e dell’informazione su una malattia molto diffusa a livello mondiale.

La manifestazione dal titolo “Che salute vogliamo? possiamo deciderlo anche noi!”, è organizzata e promossa dalla Diabetologia di Lucca e Valle del Serchio dell’Azienda USL Toscana nord ovest e dall’Associazione Lucchese Diabetici. E’ inoltre patrocinata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dal Comune di Lucca, dalla Provincia di Lucca, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’Ordine dei Medici di Lucca, dalla Federazione Toscana Diabete ODV. L’iniziativa avrà come tema principale la prevenzione e si articolerà su tre importanti tematiche: “Sana alimentazione, attivita’ fisica, modelli comportamentali positivi. Tra i vari interventi anche la testimonianza di Jan, giovane ciclista professionista diabetico, che parlerà della sua storia; saranno inoltre trasmessi brevi video ed è prevista un’interazione, tramite giovani coetanei (peer educator) che stimoleranno e coinvolgeranno gli studenti presenti.

“In Italia – spiega il direttore della Diabetologia di Lucca e della Valle del Serchio Alberto di Carlo – i diabetici noti sono circa 4 milioni e 1 milione quelli che non sanno di avere il diabete. Inoltre, si stima che, per una persona con diabete noto e non noto, c’è una persona ad alto rischio di svilupparlo e ciò significa che almeno 2.5 milioni di persone sono ad alto rischio di sviluppare il diabete. Nel territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono presenti oltre 90 mila diabetici, di cui 14 mila nell’ambito di Lucca e della Valle del Serchio. Questi numeri impressionanti sono gravati dal fatto che il diabete è la prima causa di malattie cardiovascolari, renali, degli occhi e degli arti inferiori. Per questo la Diabetologia di Lucca ha sviluppato percorsi diagnostico-terapeutici con i medici di medicina generale e con unità operative complesse quali la Cardiologia, la Medicina interna, la Nefrologia, l’Oculistica, l’Ortopedia, l’Ostetricia e Ginecologia”.