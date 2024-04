Di Simo, polo culturale pucciniano permanente La riapertura del Caffè Di Simo a Lucca, annunciata dal maestro Alberto Veronesi, presidente del Comitato per le celebrazioni del centenario pucciniano, è vista come un passo fondamentale per consolidare la città come polo culturale pucciniano permanente. La collaborazione tra l'amministrazione comunale e il Comitato Puccini promette di riportare Lucca alla sua identità musicale e culturale, puntando a diventare un punto di riferimento per la musica e la cultura pucciniana.