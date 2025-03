Di Porcari il direttore di corse più giovane

A soli 39 anni è il direttore di corsa più giovane della Toscana. Si chiama Matteo Giannini, cresciuto sportivamente nella Torretta Bike, associazione della quale oggi è consigliere, ha trasformato la passione per il ciclismo in un percorso di grande responsabilità. Dopo aver completato il corso per direttore internazionale a dicembre affronterà l’esame per diventare direttore di corsa professionistico della federazione ciclistica italiana. Lo scorso weekend ha diretto la Torre Guinigi, con 120 giovani al via, e la 74ª Coppa Cei, vinta dal campione europeo di ciclocross Tommaso Cingolani.

Il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, ha sottolineato il suo impegno: "Matteo è un orgoglio per la nostra comunità e un esempio di dedizione per i giovani. Il suo percorso dimostra quanto contino la passione, la costanza e la formazione per raggiungere grandi obiettivi. Un ruolo di grande responsabilità il suo, che lo porta a lavorare a stretto contatto con gli organizzatori di gare e ad assicurarsi che il percorso sia sicuro e conforme alle normative".

Anche la consigliera con delega allo sport, Susy Rovai, ha sottolineato il valore della sua figura: "Avere un professionista come Matteo è un valore aggiunto per il nostro territorio".

Ma.Ste.