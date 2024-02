Derubata nota commerciante. Ladri in fuga con oro e gioielli

Oro, gioielli e monili vari, ma anche profumi e cosmetici per migliaia di euro. E’ il bottino di un altro ingente furto perpetrato sul confine tra Montecarlo ed Altopascio, stavolta però in località Ruglione, nel territorio della cittadina del Tau. E’ accaduto nell’abitazione di Silvia Pollastrini, titolare del negozio di parrucchiera sulla via Romea, a breve distanza dal passaggio a livello e quindi dal centro di Altopascio. Molte le affinità con il colpo messo a segno nella villa dell’ex consigliere ed assessore Matteo Tori. Le indagini stabiliranno se si tratta della stessa mano, ma in quell’area ci sono stati troppi blitz da parte dei soliti ignoti per pensare a semplici coincidenze. L’attività investigativa farà luce su tutti gli aspetti. "In effetti il modus operandi e la tecnica utilizzata è la stessa – commenta la stessa Silvia Pollastrini, – noi eravamo fuori, sicuramente sono entrati tra le 18 e le 21. Prima hanno provato forzando la finestra del bagno, forse non ci sono riusciti, anche se appaiono evidenti i segni di effrazione. Successivamente devono aver cambiato idea e sono passati da un altro accesso. I danni sono notevoli, i ladri hanno messo a soqquadro quasi tutte le stanze, spaccando suppellettili, persino le maniglie degli infissi".

"Ovviamente, come accade spesso, cercano l’oro e per trovarlo gettano all’aria quello che gli si para davanti. Purtroppo, – spiega l’imprenditrice, – nel mio caso lo hanno trovato. Oggetti di valore a livello economico ma anche affettivo, ricordi di famiglia. Ma questi soggetti non guardano tanto per il sottile, vanno dritti all’obiettivo. Tra l’altro non è nemmeno la prima volta che riceviamo la visita indesiderata di questi individui, era già successo tempo addietro, più o meno con le solite conseguenze. Vogliono solo i preziosi, quelli del metallo più pregiato, la merce di minore pregio la lasciano. Così come stranamente, ma per fortuna, c’era una bici nuova fiammante di valore, appena acquistata da mio marito, ma anche telefoni e computer e di tutto ciò non è stato toccato niente. Tutto ciò lascia un grande senso di amarezza". "Adesso che i buoi sono fuggiti, come si suol dire, ho fatto installare sia il sistema di allarme sia le telecamere. Speriamo possano servire per il futuro". Fin qui la commerciante che ha presentato denuncia di quanto accaduto ai Carabinieri.

Massimo Stefanini