"Deragliamento del Treno Regionale Lucca-Pisa: Fortunatamente Nessuna Conseguenza Per i Passeggeri"

Uno sviamento improvviso e la motrice del treno va a sbattere su uno dei respingenti in fondo al binario tecnico della stazione di Rigoli.

Non sono ancora le 7.30 quando sul regionale Lucca-Pisa i circa 40 passeggeri a bordo, per lo più studenti e lavoratori pendolari, vivono attimi di grande apprensione perché il convoglio, in forte rallentamento per rispettare la fermata nella stazione della frazione del Comune di San Giuliano Terme, sembra non rispondere più ai comandi e alcune decine di metri dopo va a urtare con violenza il respingente: il muso della motrice va in pezzi e il primo semiasse del treno esce dai binari.

Per fortuna nessuno tra passeggeri e personale viaggiante di Trenitalia, riporta ferite o contusioni. Anzi nel giro di pochi minuti un secondo convoglio raggiunge la stazione di Rigoli e i pendolari possano raggiungere regolarmente Pisa senza particolari ritardi.

Il treno era partito da Lucca poco prima, come accade sempre a quell’ora carico di pendolari diretti verso i luoghi di lavoro nella città della Torre e anche di studenti. Per nessuno di loro ci sono state conseguenze, salvo quelle di dover smaltire lo spavento per l’incidente e il ritardo che tutto questo ha provocato.

Non è mai stata interrotta neppure la circolazione ferroviaria sulla tratta Lucca-Viareggio-Pisa e dunque non si sono accumulati ritardi. Le cause del guasto sono tuttora al vaglio dei tecnici di Rfi, Rete ferroviaria italiana, mentre per tutta la mattina la stazione di Rigoli è stata presidiata da forze dell’ordine e polizia municipale sangiulianese.

Anche il sindaco di San Giuliano Terma, Sergio Di Maio, si è recato personalmente sul posto per capire di persona la situazione.

"Abbiamo da subito - ha poi spiegato il primo cittadino - fornito tutta l’assistenza necessaria soprattutto a Rfi per consentire di svolgere i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Il treno per fortuna è rimasto sui binari deragliando solo con la motrice e ciò ha evitato che la situazione potesse avere conseguenze assai peggiore. La polizia municipale ha cinturato l’area esterna per tutto il giorno per consentire le operazioni tecniche e la messa in sicurezza del convoglio incidentato".

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso, ma la situazione si è risolta senza problemi per le persone.

Un carro ferroviario giunto da Firenze ha proceduto ha sollevare il treno sviato e riposizionarlo correttamente sul binario per poi ricoveralo nel deposito e sottoporlo a tutte le analisi tecniche, a cominciare dalla scatola nera.