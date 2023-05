"Denunciamo il San Luca". La rabbia dei familiari di una bimba di 9 mesi

Lucca, 8 maggio 2023 - "Siamo sotto choc. La nostra bimba di appena 9 mesi sta male e ora deve subire un intervento di chirurgia plastica alla mano per quanto successo all’ospedale San Luca. Adesso pensiamo a farla ristabilire e poi valuteremo se presentare denuncia contro l’Asl...".

Sono sconcertati i familiari di una bimba lucchese che mercoledì scorso è stata ricoverata in pediatria al San Luca per influenza gastrointestinale. Alla piccola è stata messa una flebo in vena che però è ben presto uscita. Allora è stata sistemata alla mano destra con una fasciatura che ha dato problemi. La madre racconta di aver avvisato poco dopo il personale vedendo la mano gonfia, ma sottolinea di essere stata invitata semplicemente a tenere il braccio della bimba sollevato la notte.

"Al mattino, giovedì, – racconta la nonna – la bimba aveva una mano spaventosamente gonfia. A quel punto hanno tolto la fasciatura e hanno visto il disastro: la mano rossa e nera, tumefatta, con bolle e lesioni vive. L’hanno fatta trasferire d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Lì i medici l’hanno ricoverata con febbre oltre 39 e sottoposta a varie terapie. Hanno detto che deve essere fare subito la chirurgia plastica alla mano perché il liquido ha causato infiammazione e lesioni. Questa cosa non può finire qui. Una bimba di 9 mesi trattata in questo modo. Valutiamo una denuncia al San Luca".