Demanio idrico ”E’ fermo in un cassetto“

"La questione del demanio idrico e del canone concessorio è ferma in qualche cassetto degli uffici della quarta commissione in consiglio regionale, e questo anche grazie al gruppo regionale della Lega". Lo dice Armando Pasquinelli a proposito della questione del demanio idrico a livello regionale. "Già la Toscana – prosegue il capogruppo della Lega – anche a causa dell’attuale governance, ha la tariffa più alta d’Italia, se venisse approvata una legge come quella proposta dal presidente Giani e dal Pd, sarebbe un disastro non solo per i lucchesi ma per tutti i toscani. Per questo noi abbiamo proposto di usare un modello, che preveda l’esclusione del pagamento di un canone demaniale che appare assurdo e inaccettabile anche sul piano tecnico amministrativo".