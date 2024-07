Del Grande Ninci vince il premio. Le Fonti Awards

È decisamente un anno da ricordare per lo Studio Del Grande Ninci Associati, che a palazzo Mezzanotte, l’edificio storico della Borsa di Milano, ha ricevuto un importante premio nazionale del settore: il ‘Le Fonti Awards‘. Il riconoscimento va ad aggiungersi a quello già ottenuto nel 2021, raddoppiando la soddisfazione di tutto il team. Un riconoscimento che rappresenta un’altra importante tappa nel percorso professionale di questa realtà con sede a Porcari in Provincia di Lucca, che opera nell’ambito della consulenza tributaria, societaria e direzionale. In questo 2024, infatti, lo Studio Del Grande Ninci Associati celebra anche i sessant’anni di attività, con la volontà di continuare a crescere.

Le Fonti Awards individua annualmente, sulla base di alcuni criteri selettivi, realtà professionali ed imprenditoriali con lo scopo di celebrare le eccellenze in ogni settore, conferendo ai vincitori ampia visibilità. A ricevere il riconoscimento, durante una serata speciale che si è tenuta a Milano, sono stati Gianfranco Del Grande, Alisia Del Grande, David Ninci ed Emanuele Ninci, rappresentando anche tutti i dipendenti e i collaboratori che lavorano nello studio. “Siamo davvero orgogliosi di aver ricevuto questo premio che testimonia l’importante percorso che stiamo compiendo - commentano i quattro soci – Poter vantare però un altro riconoscimento, oltre a quello già ottenuto nel 2021, rappresenta un’ulteriore prova tangibile del valore di quello che stiamo facendo. Il ringraziamento va, in primo luogo, a tutti i nostri dipendenti e collaboratori, che formano una squadra unica, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile”.