Garfagnana Innovazione e Digital Stone Project hanno promosso e organizzato la decima edizione del workshop di scultura, che si terrà domenica 2 giugno, alle 10,30, presso la sede di Garfagnana Innovazione in via Primo Tonini 82/A a Gramolazzo. "Vivere il Digital Stone Project – spiega Stefano Coiai (in foto), ceo di Garfagnana Innovazione- significa entrare in un mondo di creatività senza confini, dove l’arte e la tecnologia si fondono per dare vita a capolavori senza tempo. Questo progetto di scultura digitale è frutto di una collaborazione tra Garfagnana Innovazione S.r.l. e Digital Stone Project, un’organizzazione no-profit statunitense fondata nel 2005 da Jon Isherwood, rinomato artista internazionale e attuale presidente dell’istituzione".

"I partecipanti – continua Coiai- potranno usufruire del supporto costante e dell’esperienza decennale maturata da Garfagnana Innovazione e dall’associazione Dsp durante tutto il periodo di svolgimento del workshop, all’interno del quale verranno anche integrate attività di stampa 3D e realtà aumentata, nell’ottica di una sperimentazione continua in campo artistico e tecnico. I partecipanti, tra i quali designer, architetti e professori universitari provenienti da tutto il mondo, porteranno nuove visioni creative e concetti unici, che verranno poi tradotti in sculture digitali di straordinaria bellezza e complessità. Questa sinergia tra creatività e tecnologia ha permesso negli ultimi dieci anni di aprire nuove frontiere nell’arte della scultura, combinando tradizione ed innovazione in un connubio sorprendente".