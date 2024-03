Ancora danni da maltempo. Problemi alla viabilità: evacuati alcuni residenti in Garfagnana

Garfagnana, 29 marzo 2024 – Alla pioggia, dal carattere temporalesco a tratti particolarmente violenta iniziata a scendere con notevole intensità già nelle prime di ieri e proseguita per la maggior parte della giornata sull’intera Valle del Serchio, si sono andate ad aggiungere potenti raffiche di vento che hanno causato diverse criticità sulla viabilità e non solo. Insieme a diversi tratti viari allagati e resi pericolosi per la circolazione, in particolare segnalati quelli verificatisi sulla strada comunale di Orzaglia nel comune di San Romano in Garfagnana. il vento ha prodotto i danni maggiori sempre in Garfagnana e nel comune di Piazza al Serchio, particolarmente interessato dai fenomeni meteorologici più intensi. Attivato nell’immediato l’intervento dell’Ufficio di Protezione Civile dell’Unione Comuni Garfagnana dove sono arrivate le prime segnalazione contemporaneamente alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lacca, che ha inviato le squadre partite dalla sede distaccata di Orto Murato, a Castelnuovo di Garfagnana. Il bilancio dell’intervento è stato abbastanza severo anche se, fortunatamente, non si sono registrati danni a persone.

Diverse le abitazioni danneggiate nella frazione di Nicciano, perlopiù seconde case non abitate in questo periodo dell’anno, cinque auto disastrate e un abitante, che si trovava nella sua casa quando è iniziata la forte bufera, evacuato dai vigili del fuoco. Chiusa, poi, tutta l’area del centro storico, a ridosso della chiesa parrocchiale, che pare avere a sua volta riportato danni nella zona della canonica. L’unico abitante presente in una delle case interessate dal danneggiamento ha trovato un ricovero momentaneo da suoi parenti. Per circa due ore, tra l’altro, sono mancate elettricità e linea telefonica su tutta l’area comunale di Piazza al Serchio, aumentando nettamente la sensazione di disagio.

L’allerta meteo in codice giallo emanata per la giornata di ieri che dava fenomeni meteorologici più importanti concentrati nella mattinata è stata poi prorogata fino alle 20, anche se, intorno alle 18, la situazione si è quasi improvvisamente placata, con qualche area limitata ancora interessata dalla pioggia, con venti praticamente azzerati. A dare qualche preoccupazione, nonostante le poche ore di pioggia, anche i corsi d’acqua che confluiscono nel fiume Serchio, con il torrente Fegana che ha mostrato tutta la sua natura particolarmente impetuosa e fragorosa, diventando in breve tempo protagonista dell’interesse dei social media. L’anemometro nella giornata di ieri ha fatto registrare, tra le raffiche raffiche più forti, i 173 km/h alla stazione meteorologica di Foce a Giovo, Coreglia Antelminelli, e i 116 km/h sul Monte Romecchio, Barga.