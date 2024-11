Danni e disagi dopo la bufera. Ancora problemi con l’elettricità

Dopo la forte perturbazione meteorologica che ha colpito molti Comuni della Valle del Serchio e i tanti disastri prodotti, soprattutto a causa dalle violente raffiche di vento, la situazione climatica è tornata nella norma, anche se ancora ieri persistevano diverse criticità, mentre si inizia a fare la conta dei danni. A Gallicano, dove il sindaco David Saisi con i suoi collaboratori ha informato notte e giorno i suoi concittadini sulle comunicazioni che intercorrevano con i tecnici di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, ancora ieri in diverse frazioni montane e località del capoluogo si provvedeva a installare i gruppi elettrogeni per poi riportare la situazione alla normalità. Sempre a Gallicano, poi, con una immediata delibera di giunta sono stati attivati 44mila euro in somma urgenza per mettere in sicurezza le viabilità di Verni Trassilico e di Chieva, dove insistono frane e smottamenti.

Tra i comuni della Garfagnana maggiormente colpiti dalla incredibile forza del vento, da segnalare quello di Careggine, con evidenza di danni significativi che continuano a emergere dall’attento controllo del territorio.

Oltre alle coperture di molti edifici pubblici e privati completamente spazzate via, infatti, il vento ha danneggiato il telo della palestra comunale, da poco inaugurata con i nuovi servizi, tra i quali proprio il campo di Padel, che al momento risulta inagibile. Stessa situazione riscontrata nel cimitero comunale, chiuso per le forti criticità presenti. A informare sulla grave situazione presente a Careggine è la prima cittadina, Lucia Rossi. "Il maltempo ha colpito in particolare modo nella parte nuova del cimitero di Careggine - spiega-. Il manto di copertura dei loculi è stato divelto e trasportato sui monumenti, a terra e sulla facciata dei loculi stessi. Numerose piastre risultano danneggiate, rendendo l’intera area inagibile, anche per motivi di igiene pubblica. Di conseguenza, abbiamo dovuto comunicare che il cimitero resterà chiuso fino al ripristino e a nuovo avviso. Si segnalano inoltre gravi danni a diversi immobili pubblici e privati, con coperture dei tetti completamente distrutte in alcune abitazioni. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento effettuato, la maggior parte delle piante cadute sulle strade è stata rimossa, consentendo la ripresa della viabilità in piena sicurezza".

Fiorella Corti