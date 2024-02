Daniel Citti nuovo presidente della Pro-Loco di Bagni di Lucca

Daniel Citti, di professione parrucchiere, è il nuovo presidente della Pro-Loco di Bagni di Lucca. Succede a Valerio Ceccarelli, scomparso nel dicembre scorso ed è stato eletto a maggioranza dall’assemblea dei soci a capo di un direttivo comprendente altri membri: Giancarlo Castrucci (vicepresidente), Claudio Sassetti, Letizia Gregori, Alessandra Barsellotti, Patrizia Barbi, Carlotta Castrucci. "Raccogliere l’eredità lasciata da Valerio Ceccarelli non è semplice - dichiara il neo presidente - . Tanto il merito di Valerio nell’organizzare gli eventi, come la sua dedizione al paese e la sua disponibilità verso tutti. Personalmente ho uno spirito collaborativo e credo sia fondamentale per la Pro-Loco rapportarsi e concertarsi con l’amministrazione, i commercianti e le associazioni locali dei cittadini".

M.N.